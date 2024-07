Le veterane delle passerelle si riprendono lo scettro di regine indiscusse dell' Estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La gita sullo yacht è sempre un ottimo pretesto per ricordare al mondo una cosa molto importante: non è mai troppo tardi per sfoggiare un bikini body da urlo. Come le splendide over 50 Naomi Campbell e Elle Macpherson, che approfittanoa pausa estiva per esibire il frutto di uno stile di vita sano e rigoroso, ma anche ultra disciplinato.