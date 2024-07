Lazio-Trapani Amichevole 18-07-2024 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione-25. Ladi Marco Baroni si prepara al’esordio in Serie A contro il Venezia del 18 agosto e ovviamente anche ai futuri impegni di Europa League dopo essere arrivata agli ottavi di finale di Champions nel 2022-24. Si punta a migliorare il settimo posto ma non InfoBetting: Scommesse Sportive e