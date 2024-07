Latina Convocato coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia intanto Sberna vice-presidente a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Definire il ruolo futuro del partito in diversi enti del territorio pontino, in testa nell’amministrazione. E poi tracciare le linee guida per dar vita a quella fase delicatissima che si chiama tesseramento 2024, costituire i dipartimenti provinciali e “organizzare l’attività politica sui territori nei prossimi mesi”. E’, in sintesi, il pesantissimo ordine del giorno L'articolodiTemporeale Quotidiano.