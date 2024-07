Lago di Como turista inglese di 22 anni muore annegato | soccorsa in acqua la fidanzata 19enne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un giovane, in vacanza in Italia con ladi 19, è mortoneldigiovedì 17 luglio nella zona di Menaggio. La coppia, che alloggiava in un hotel a Tremezzina, aveva noleggiato una barca per una gita al. I due si sono tuffati inma non sono più riusciti a risalire, forse per un affaticamento o a causa delle correnti. Laè stata notata eda un’altra imbarcazione: la giovane era sotto shock ma illesa e ha spiegato che con lei c’era anche il fidanzato. È stato quindi dato l’allarme e sono iniziate le ricerche, nelle quali sono stati impiegati un elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo i sommozzatori, e uno della guardia di finanza, che hanno perlustrato lo specchio d’nelle zone tra i comuni di Vignola, Griante, Bellagio, Varenna e Dervio.