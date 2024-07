Lago di Como noleggiano barca per fare il bagno al largo | lui muore a 22 anni salvata la ragazza

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Un turista di 22, forse inglese, è morto annegato nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, neldimentre la sua fidanzata è stata tratta in salvo. La coppia aveva noleggiato unaperunaldi Menaggio. Una volta in acqua il giovane non è riuscito a