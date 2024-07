La storia di Maria | “Ho trovato le mie foto su un sito porno Vedo cosa fanno gli utenti ho paura

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Elisa Calvagna e Gianluca Verri sono due creator attivi da anni su YouTube. Negli ultimi mesi hanno scoperto che esiste un forum dove glisi scambianografie diprese dai social: l'obiettivo è commentarle in modo volgare e usare Photoshop o l'intelligenza artificiale per trasformarle in materialegrafico.