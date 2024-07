La Promessa ecco come e dove vedere la replica delle puntate

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Vanno in onda quotidianamente ledella soap di origine iberica, La, che ormai da qualche anno coinvolge i telespettatori con le sue vicende. Ambientata nella Spagna del primo Novecento, vede al centro della trama la protagonista Jana Expòsito, che persegue l’obiettivo di risolvere il mistero sul rapimento del fratello e la morte della madre. A fare da cornice, il meraviglioso Palacio El Rincòn, uno storico edificio di fine XIX secolo situato nella città di Aldea del Fresno, nelle vicinanze di Madrid. L’appassionante puntata di oggi della soap può essere vista tramite tv, ma per chi nonsse avere la possibilità di seguirla in diretta, resta comunque l’opzionerepliche. Sono diverse le modalità offerte da Mediaset per riil video completo della puntata di ieri e di oggi in streaming.