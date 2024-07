La legge di bilancio 2024 ha portato alcune novità e così l’Inps ha aggiornato le FAQ sul congedo parentale il periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il, ovvero ildidalaiperdelneidi, è essenziale per le famiglie. Tale strumento, infatti, permette di conciliare meglio lafamiliare con quella lavorativa. Per molto tempo è esistito solo ildi maternità, recependo la vecchia concezione che ladei figli spettasse esclusivamente alle madri. Una visione non solo vecchia e ingiusta, ma anche deleteria per l’occupazione femminile e la conseguente autonomia economica.