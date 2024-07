La carica degli ex rivali | da Haley a DeSantis e Rubio tutti sul carro di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – "Il mio messaggio è chiaro: non devi essere d'accordo conal 100% per votare per lui. Siamo d'accordo sulla necessità di mantenere l'America forte e sicura. E siamo d'accordo che i democratici si sono spostati così a sinistra che stanno mettendo le nostre libertà in pericolo". Così Nikki, l'avversaria del tycoon