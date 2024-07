KF Llapi-Wisla Cracovia Qualificazioni Europa League 18-07-2024 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Forte del 2 a 0 della gara d’andata ilviaggia fino in Kosovo per affrontare il KFnel ritorno del primo turno di qualificazione all’. La squadra di Batatina è stata colpita a freddo dopo appena 2 minuti, dovendo provare a rincorrere per tutta la gara e cercando di imbastire una reazione per impattare il match. Nulla InfoBetting: Scommesse Sportive e