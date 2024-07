Juvechiesto processo ad Andrea Agnelli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 11.30 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus,, e per altri ex dirigenti della socetà bianconera. L'indagine riguarda stipendi e plusvalenze.chiesto anche per Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le accuse vanno dall'aggiotaggio all' ostacolo alla vigilanza e alle false fatturazioni.