Joe Biden sono scomparsi tutti i sostituti | un dramma-dem alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il presidenteha già perso e elezioni? Presto per dirlo, ma non è così presto per capire che le sue possibilità di vincerle si stanno riducendo al lumicino. E nemmeno per stabilire che l'eventuale sconfitta sarà in gran parte colpa del suo partito, di come i Dem hanno gestito la patata bollente presidenziale oltre i termini consentiti, sanciti dal tentato assassinio del suo rivale.