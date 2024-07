Italia-Libia Camera commercio Italo-Libica | bene Meloni a Tripoli è miglior mercato possibile per pmi italiane

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L'intervista al presidente Nicola Colicchi, nel Paese c'è una grandissima voglia di"La visita non può che essere giudicata molto positivamente perché è utile e indispensabile affrontare quello che oggi appare come un problema perché, se lo si va a vedere fino in fondo, può essere invece una grande opportunità. Lainfatti è