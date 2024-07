Ismea coltivati a biologico soprattutto seminativi con 42%

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Il rapporto Bio in cifre curato dain collaborazione con il Ciheam Bari nell'ambito del programma Masaf “Dimecobio” evidenzia una Sau biologica prevalentemente orientata a(42,1%), davanti a prati e pascoli (29,7%), colture permanenti (22,8%) e ortaggi (2,5%). La crescita delle superfici ha riguardatoprati e pascoli e colture industriali e foraggere, mentre hanno perso ettari le proteiche e le produzioni cerealicole. Crescono, seppure a un ritmo più attenuato, le ortive, in un'annata che ha invece confermato la superficie bio complessiva delle coltivazioni permanenti, nonostante le riduzioni di viti, agrumi e frutta fresca, compensate dagli incrementi di ulivi e frutta in guscio. I dati del rapporto Bio in cifre, sono stati presentati oggi a Bracciano in occasione dell'ormai tradizionale "Appuntamento con il bio".