Inter-Lugano oggi amichevole ma anche mercato! | Speciale Calciomercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con il nostroCalcioin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ?Chat diventaCalcio, il format pensato per commentare tutte le notizie dinerazzurre di giornata fino alla fine della sessione estiva. Uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata diverte peròsul campo, perché in contemporanea si gioca (non trasmessa in diretta) l’, che vede presenti nelle formazioni ufficiali nomi nuovi ed esuberi. Sugli acquisti occhio al pressing della Juventus per Juan Cabal. Ne parliamo alle 18.