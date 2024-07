Inda una grande stagione che si è chiusa col fuoco di Roberto Bolle

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Quattro spettacoli, dal 10 maggio al 6 luglio, per un totale di 160mila 646 spettatori . La Fondazionesi conferma come uno dei principali enti di teatro d’Italia capace di produrre spettacoli e far registrare grandi numeri di pubblico. La 59esimadi rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa si è sviluppata tra «Aiace» di Sofocle diretto da Luca Micheletti nella traduzione