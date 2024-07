Incendio con esplosione in una fabbrica di plastica nel Ferrarese | 2 feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ferrara, 17 luglio 2024 – Un, seguito molto probabilmente a un’, è in corso in unadi lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel. Cinque persone, dalle prime informazioni dipendenti della ditta, sono rimaste ferite. Tre non sarebbero, mentre due sono stati trasportati in elicottero. Uno al Maggiore di Bologna, mentre il secondo è stato trasferito per leustioni all'ospedale Bufalini di Cesena. I carabinieri, vigili del fuoco e 118 sono sul posto per i soccorsi. "Sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara, si consiglia alla popolazione di Ostellato di restare all'interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell'”. È il messaggio rilanciato sui social da Elena Rossi, sindaca di Ostellato, confinante con Fiscaglia.