Incendio a Massarosa a fuoco 6mila metri quadrati di vegetazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Un vasto, da questa mattina, sta devastando circa 5-6.000di. Il rogo è divampato in località Botolo dove c'è la presenza anche di torba che può con il surriscaldamento aver alimentato l'anche se non sono da escludere altre possibili cause. Sul posto anche l'assessore alla protezione civile del Comune, Fabio Zinzio. È stato impiegato fino nel pomeriggio anche un elicottero Antincendi boschivi, oltre ai vigili deled i volontari Aib della Misericordia die Fratres Bozzano, più la Misericordia di Torre del Lago. Nel pomeriggio sono iniziate anche le operazioni di allagamento con acqua disponibile nella proprietà. L'si è sviluppato in un terreno privato. La situazione è sotto controllo da parte dei volontari e dei vigili del