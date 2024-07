Il Pd non paga la cassa integrazione e poi fa ricorso alla rottamazione

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel 2022 i dem attaccarono il «condono»: «La Meloni favorisce gli evasori». Però la Schlein, come racconta «Open», sfrutta la misura per sanare i contributi non versati per la Cigs e quelli ricevuti durante il Covid.