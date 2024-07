Il nipote di Alì stende Jake Paul senza combattere | “Non porto il mio nome a giocare nel fango con te”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nico Ali Walsh ha rifiutato la sfida contro lo youtuber americano: nemmeno dinanzi al tesoretto di 3 milioni di dollari ha ceduto alle lusinghe. "Mi sono chiesto: quanto costa il tuo orgoglio? Per quanto sei disposto a svenderti? Io no, sono un Ali. E tutto questo è un circa che non c'entra con la boxe".