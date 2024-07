Il globalista | Viktor Orbán comanda la deriva illiberale dell' Unione europea

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Vicino a Trump, il premier ungherese sta accorrendo a riempire tutti i vuoti in Europa. Fa scandalo per calcolo (vedi: viaggi al Cremlino e a Pechino), e ha trasformato Budapest nel varco europeo di Russia e Cina. Gli altri 26 governi non reagiscono