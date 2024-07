I virus degli ‘antenati’ aiutano il cancro lo studio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La scoperta in uno: terapie in grado di silenziare i 'retroendogeni' potrebbero migliorare i trattamenti antiSbirciando all'interno del genoma umano, tra i circa 20mila geni che costituiscono i mattoni della vita, ci si può imbattere anche in frammenti di Dna lasciati dache infettarono i nostri antenati primati decine di milioni