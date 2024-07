I servizi dominano le nuove iscrizioni di imprese all’anagrafe camerale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo. Al 30 giugno 2024 in provincia di Bergamo erano 90.877 sedi diregistrate e 82.833 leattive. Rispetto a un anno prima queste sono calate di 239 posizioni, proseguendo con un -0,3% il calo in atto da due anni. Rispetto a un anno fa, tutti i settori hanno registrato cali, in particolare manifattura, commercio e costruzioni, con l’eccezione deiche registrano un generale aumento (+1,6%). Nello specifico, hanno contribuito a questa crescita le attività professionali tecniche e scientifiche, le attività finanziarie e assicurative, idi informazione e comunicazione, le attività artistiche, le altre attività di, l’istruzione, la sanità e assistenza sociale, le attività di noleggio e agenzie di viaggio e le attività immobiliari. Continuano invece a calare l’alloggio e la ristorazione, il trasporto e magazzinaggio.