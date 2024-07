I giochi di potere di questi tre al Parlamento Ue | schiaffo agli elettori tutto come prima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non disturbate il conducente. Anzi, non disturbate il conducente che a sua volta ha già inserito il pilota automatico. È questa la surreale situazione di un'Unione europea nella quale glisono trattati – quando va bene – alla stregua di un campione sondaggistico: dopo la rilevazione, il decisore si comportagli pare, esattamentefaceva. E così ci ritroviamo con la stessa presidente deleuropeo, la stessa candidata alla guida della Commissione, la stessa formula politica (popolari più socialisti più macronisti) a gestire cariche e incarichi, lo stesso programma (con la catastrofica parte green che era stata attutita inbattuta ma che ora potrebbe riemergere per raccattare qualche voto degli europarlamentari verdi). E l'unica “novità” (si fa per dire) è la candidatura di un vecchio arnese socialista alla guida del Consiglio europeo.