Grosseto | piantagione di marijuana in un podere a Roccastrada Arrestato titolare

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cinquanta piante adulte, 64 in vaso e un quintale di cannabis essiccata: è il quantitativo di droga scoperto dai carabinieri di Ribolla in unnella campagna della frazione di, in provincia diL'articolodiin unproviene da Firenze Post.