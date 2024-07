Giovedi 18 mancherà l’acqua in diversi quartieri di Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giovedì, 18/07/2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sarà interrotta la fornitura d'acqua alle utenze della zona bassa della Città da Via Napoli, altezza incrocio Via San Francesco Gerolomini, fino a Via Raimondo Annecchino altezza civico 131, vie limitrofe ed ivi incluso il Centro Storico. L'interruzione è dovuta a lavorazioni da effettuarsi in Via Napoli.