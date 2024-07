Giovane Fermato con Hashish e Contanti | Arrestato per Spaccio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pescara - Un 23enne è statodalla squadra volante per detenzione di droga a fini di. Ieri pomeriggio, durante un posto di blocco in via Raiale, gli agenti della squadra volante del capoluogo adriatico hannoundi 23 anni. Il comportamento del ragazzo ha subito destato sospetti: appena, ha effettuato una telefonata per segnalare il controllo in atto. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. L’intuizione si è rivelata giusta: ilè stato trovato in possesso di circa 18 grammi die oltre 900 euro in, somma ritenuta provento dell’attività di. Inoltre, il 23enne aveva con sé una chiave che, dopo ulteriori accertamenti, è risultata appartenere a un'abitazione diversa da quella in cui risiede.