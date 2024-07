Giorgetti ' interventi su pensioni nel quadro sostenibilità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Eventualisul sistema previdenziale potranno essere definiti solo "all'interno e in modo coerente allacomplessiva della finanza pubblica". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlorispondendo a una domanda nel corso del question time. "Ne discuteremo presto, ha detto, quando il piano strutturale di bilancio di medio termine sarà presentato in base alle nuove regole della governance europea.legati alladel sistemastico andranno valutati all'interno e in modo coerente allacomplessiva della finanza pubblica". La governance, ha detto ancora, " ha introdotto esplicitamente la questione dell'ageing della popolazione che non è semplicemente una questionestica ma è soprattutto una questione demografica legata al tasso di natalità.