Giallo a Lago Patria trovato morto in strada con una ferita alla testa

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si tinge diil ritrovamento di un corpo senza vita a, sul litorale giuglianese, in via Staffetta. La vittima è un 79enne.incon unaIl cadavere era riverso in. Sul capo, a una prima ispezione esterna, presenta una vistosa. L'articoloincon unaTeleclubitalia.