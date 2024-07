Geolier X Colourbook | scrivere i propri obbiettivi e raggiungerli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024): Parte la collaborazione con il rapper napoletano per il Back to School 2024-25 e si rinnova anche la partnership con il Calcio Napoli Creatività, sogni e passione, è ciò che ha fatto “scattare la scintilla” e che ha dato il via a una collaborazione d’eccellenza, quella tra, attualmente tra i protagonisti indiscussi del panorama musicale italiano, premiato con oltre 60 dischi di platino e 24 dischi d’oro. Il brand del quaderno spiralato ha, infatti, realizzato, in licenza ufficiale, una linea di cancelleria e prodotti da ufficio esclusiva e grintosa:. Emanuele Palumbo, non è solo un talento musicale, ma un vero eo fenomeno che ha conquistato il cuore di milioni di persone, giovani e meno giovani, con la sua musica, carica di autenticità e fortemente legata alle sue radici.