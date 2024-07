Gaia Giovannini Olimpiadi Parigi 2024 pallavolo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è il nome nuovo della Nazionale azzurra. Dalla volata delle tante aspiranti al posto di quarta (che poi è diventata terza) schiacciatrice è spuntata la sua chioma. Utilizzata a più riprese da Velasco in VNL ha mostrato le sue doti in seconda linea e anche in attacco convincendo il tecnico argentino. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: San Giovanni in Persiceto (BO), 17/12/2001 Sport e disciplina:, torneo femminile Quando gareggia: dal 28 luglio all’11 agosto