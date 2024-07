Francesco Chiofalo annuncia la fine della storia con Drusilla Gucci | Successe cose gravi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È finita lad’amore tra. Adrlo è stato lo stesso ex volto di Temptation Island in un video pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale ha chiesto ai follower di avere rispetto per il difficile momento che stanno vivendo entrambi. “Oggi è una giornata piuttosto complicata per me – ha esordito Lenticchio -, perché io eci siamo lasciati per sempre, definitivamente, non torneremo mai più insieme. Recentemente sonomoltoche adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti.