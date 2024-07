Firenze furgone troppo alto entra nel sottopasso gravi danni e strada bloccata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Il camion ègrande ma l’autista prova lo stesso a passare nel sottopassaggio. Distruggendo di fatto il mezzo, che si incastra nel tunnel. Accade in via del Barco, zona Parco delle Cascine. Erano più o meno le 14.30 quando il mezzo si è incastrato. Fortunatamente in quel momento non passavano pedoni dalla. La via è rimasta a lungo chiusa per permettere di estrarre il mezzo. Non è la prima volta che accade. Un episodio del genere era successo nell’aprile del 2022. L’incidente è stato segnato con post sui gruppi Facebook cittadini, tra cui Quelli di Peretola e Traffico