Finché notte non ci separi | l’eterno mistero dell’amore nella città eterna

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono due neosposi (già in crisi) alla loro primadi nozze nel secondo film alla regia di Riccardo Antonaroli.non ci, remake all’italiana – o alla romana – dell’acclamata commedia “Honeymood” (Talya Lavie), arriva in sala dal 29 agosto: ve ne parliamo in anteprima.non ci: trama Eleonora (Pilar Fogliati) e Valerio (Filippo Scicchitano) si sono appena sposati e sono pronti a passare la primadi nozze in un lussuoso hotel di Roma, ma il romanticismo e l’entusiasmo lasciano presto il posto a dubbi e litigi: una crisi scaturita da un anello, ultimo “regalo” di Ester (ex fidanzata di Valerio), che Eleonora trova all’interno di una bustasua tasca.