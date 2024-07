Ferrari | il GP d’Ungheria diventa uno spartiacque SF-24 Evo 2 in pista ma con tanti dubbi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In vista del GP, che si correrà a Budapest nel prossimo fine settimana, lascioglie i suoima si tiene comunque aperta la possibilità di tornare indietro sui suoi passi. La scuderia di Maranello infatti si presenterà sul tracciato magiaro con la configurazione della vettura nota come “SF-24 Evo 2” che, così si augurano i tecnici, dovrebbe sposarsi al meglio con le caratteristiche di unanon velocissima come quella ungherese. Un tira e molla quello della “Rossa” che va avanti da settimane in virtù di aggiornamenti che di fatto non hanno portato benefici e risultati a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Domenica quindi vi sarà una verifica importante, prima di trasferirsi poi alla volta di Spa-Francorchamps, sulla miticabelga, per l’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. SF-24 Evo 2 o SF-24 Evo 1? La risposta alla, unica giudice suprema.