Ferrara incendio in una fabbrica di materiale plastico | 2 feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 17 Luglio 2024, 11:37 È scoppiato un importante, probabilmente dopo un’esplosione, in unain cui si lavora dela Fiscaglia, in provincia di. Lasarebbe la Alipar di via Lidi Ferraresi. Secondo le prime testimonianze dei dipendenti della ditta sono state ferite 5 persone, sempre tra L'articoloin unadi: 2proviene da Il Difforme.