Febbre Oropouche trovati i primi casi in Lombardia 

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 17 Luglio 2024, 08:32 Un nuovo allarme sanitario sembra stia colpendo il nostro Paese. Si tratta della, riscontrata a giugno nel paziente zero europeo in un ospedale del Veneto. Un inizio che sembrerebbe ricordare quello dell’epidemia da Covid-19, anche se per ora non è necessario cadere in allarmismi. A scoprire L'articoloinproviene da Il Difforme.