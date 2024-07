Febbre Oropouche | quali sono i sintomi come si trasmette il virus e quanto è pericoloso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In Lombardiastati segnalati due casi di, una malattia tropicale che può essere trasmessa all'uomo attraverso la puntura di una particolare specie di moscerini e di alcune zanzare. Sebbene iin media si risolvano in circa sette giorni, in alcuni casi questopuò provocare quadri clinici più complessi: non esistono infatti né cure né vaccini specifici.