F1 qualifiche GP Ungheria 2024 | programma date orari e diretta tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il circuito dell’Hungaroring è pronto ad ospitare – ancora una volta – il paddock di F1. La categoria si prepara a tornare in pista dopo una settimana di pausa, con il Gran Premio d’che si terrà tra il 19 e il 21 di luglio. Il Circus proviene da una triple header intensa, culminata con il ritorno al successo di Lewis Hamilton, e il pubblico attende con ansia i prossimi colpi di scena di una stagione che non sta annoiando. Sulla pista ungherese l’ultimo vincitore risulta essere Max Verstappen, che lo scorso anno ha vinto con trenta secondi di vantaggio su un Lando Norris secondo classificato, ma nella storia è pronta ad essere riscritta. La caccia alla vittoria inizierà da sabato, con la sessione diattesa a partire dalle 16:00. La pole position verrà assegnata dopo circa un’ora in pista e la griglia di partenza sarà decisa intorno alle 17:00.