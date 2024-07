EY Future Consumer Index il trend di consumo in Italia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’tra i Paesi che si distinguono maggiormente per le tematiche ambientali e sostenibili, il 95% evita lo spreco di cibo MILANO – La quattordicesima edizione dell’EY, che ha sondato le opinioni di 23mila cittadini in tutto il mondo1, di cui 500 in, evidenzia un cambiamento significativo nei comportamenti dei consumatorini, influenzati dall’incertezza geopolitica ed economica globale. Dalle risposte deglini emerge un quadro di preoccupazione per la propria condizione economica (44% dei rispondenti) e per l’economia nazionale (52%), percentuali entrambe in calo rispetto al dato registrato nella precedente edizione, a gennaio 20242, dimostrando una grande capacità di adattamento e resilienza da parte dei consumatori.