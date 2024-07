Entry List Wta Toronto 2024 | partecipanti ed italiane presenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’del torneo Wta 1000 di Montreal, che si gioca sui campi in cemento dal 6 al 12 agosto. Torneo che è in calendario pochi giorni dopo la fine dell’evento tennistico alle Olimpiadi, con diversi forfait quindi all’orizzonte, visto che si passerà dalla terra rossa al veloce. Non mancheranno, però, coloro che non parteciperanno ai Giochi. Tra queste, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur.