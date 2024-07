Emmy 2024 nomination | in testa Sh?gun The Bear e True Detective | Night Country

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Annunciate ledegliAwards: per le serie drama inc’è Sh?gun davanti a The Crown, per le comedy Thefa il record storico seguita da Only Murders in the Building, per le miniserieprecede Fargo, eccole tutte Sono state annunciate ledegliAwards, il più importante premio della televisione mondiale, giunto alla 76ª edizione. Dal celebre El Capitan Theatre di Hollywood i passati vincitori degliTony Hale e Sheryl Lee Ralph, insieme al Presidente della Television Academy Cris Abrego, hanno svelato le attese candidature., ledelle serie Thestagione 2 ha stabilito un nuovo record diin un singolo anno nella categoria Serie Commedia con 23 candidature, superando il record precedente di 30 Rock che nel 2009 ne ottenne 22.