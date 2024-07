Dubbi sulle carceri invivibili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Leggo di grandi critiche alle celle delleitaliane giudicate. Non ci credo. Ci sono persone che, appena scarcerate, tornano a delinquere. Se il carcere fosse così invivibile, non continuerebbero a delinquere. Ed ecco il miracolo: non rubi: non vai in galera. Massimo Codeluppi