Dramma in un bioparco | bambina di 7 anni annega in un lago a Cuneo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E' morta ladi setteche era scomparsa questo pomeriggio in undi Caraglio, in provincia di. La piccola era stata trovata in fini di vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell'area verde. Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori. Della vittima si erano perse le tracce poco dopo le 16, mentre stava trascorrendo il pomeriggio con un centro estivo.