Docente di italiano nelle classi con il 20% di stranieri | perché si rischia di creare scuole-ghetto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il decreto Sport e Scuola ha avuto il via libera della Camera. Una delle novità del testo riguarda l'introduzione della figura deldipercon almeno il 20% di studenti. Caso (M5s): "La presenza di alunni con background migratorio varia in base al territorio, il rischio è che con una soglia del 20% i ragazzivengano accorpati in alcune".