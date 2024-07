Dl sport | Amorese Fdi ' legge necessaria e di impatto sociale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “L'approvazione del dle istruzione segna un passo avanti molto importante nella scuola, nell'università e nello, perché contribuisce a ridurre le diseguaglianze e le storture che, in questi settori, penalizzavano studenti e lavoratori". Lo dichiara il deputato Alessandro, capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione Cultura della Camera. "Valgono in questo senso, per esempio, l'istituzione di un commissario ad hoc per la realizzazione di studentati, l'incremento dei fondi disponibili per l'affitto per gli studenti fuori sede e lo stanziamento di una somma pari a 3 milioni di euro da utilizzare per ridurre il peso del costo dei libri di testo sulle famiglie degli studenti meno abbienti.