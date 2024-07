Dl liste attesa in Senato niente fiducia ed emendamenti limitati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Da oggi mercoledì 17 luglio, dalle 17, il dl Sanità - contenente le misure per tagliare ledi- sarà nell'Aula del, dopo lo stop di ieri indei pareri del Mef. Secondo quanto emerso, il governo non porrà sul testo la questione di, mentre le opposizioni presenterannomirati, senza intenti ostruzionistici. Il testo dovrebbe poi essere votato dall'assemblea nella giornata di giovedì. In Aula le opposizioni hanno protestato dopo che il presidente della Commissione, Francesco Zaffini (Fratelli d'Italia), ha chiesto nell'Aula deldi rinviare l'esame. Il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli ha accusato, parlando di "incapacità del governo che non riesce a dare i pareri per un testo che continua a dividere anche la stessa maggioranza".