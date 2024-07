Discarica abusiva in fiamme indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è divampato oggi in Contrada Arcoleto a Flumeri, coinvolgendo una porzione di terreno adibita adi rifiuti. Lesono state domate dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi di Castel Baronia, che hanno avviato le procedure per il sequestro del terreno, la cui proprietà è ancora da determinare. Sono inoltre inper risalire ai responsabili dell'abbandono illecito di rifiuti e per accertare le cause del rogo.