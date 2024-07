‘Diluvio in testa’ il 19enne Niclo canta le relazioni tossiche

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – L’oscurità può diventare una risorsa narrativa soprattutto quando si lascia campo libero all’istinto. E’ questa la cifra stilistica diutore salentino al suo secondo singolo dopo il debutto con ‘Sognavo tanto’, uscito in autunno. Il follow up musicaleindimostra quanto la purezza in musica ripaghi.scrive eper dare un sottofondo di significato al suo dolore; una sofferenza che non è fine a se stessa anzi, è iniettata di speranza perché dentro le canzoni dici sono i sogni, quelli che ti fanno scrivere i pensieri sul cielo ed esprimere la tempesta interiore che è dentro ognuno di noi. L’artista di Copertino scrive per il piacere di scrivere senza prefiggersi altro scopo che non fosse quello di scrivere.