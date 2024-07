Delio Rossi a LAZIONEWS24 COM | Non sarà facile RIMPIAZZARE Immobile; Baroni? Ecco cosa PENSANO I TIFOSI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estratto sull’addio di Ciroe la scelta diha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estratto delle sue parole. Dopo otto stagioni Ciroha detto addio alla Lazio. Secondo lei ha fatto la scelta giusta? E come si